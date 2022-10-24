الموساد هو المؤسسة المركزية للاستخبارات والأمن، وهي اختصار لعبارة "موساد لعالياه بت" العبرية أي منظمة الهجرة غير الشرعية.

وهي إحدى مؤسسات جهاز الاستخبارات للاحتلال الإسرائيلي والجهاز التقليدي للمكتب المركزي للاستخبارات والأمن.

أنشئت عام 1937، بهدف القيام بعمليات تهجير اليهود، وكانت إحدى أجهزة المخابرات التابعة للهاغاناه.

ويوجد الآن جهاز تنفيذي تابع للجهاز المركزي الرئيسي للمخابرات الإسرائيلية ويحمل نفس الاسم أسس 1953 قوامه مجموعة من الإداريين ومندوبي الميدان في قسم الاستعلام التابع لمنظمة الهاغاناه، وتطور ليتولى مهمة الجهاز الرئيسي لدوائر الاستخبارات وتنحصر مهماته الرئيسية فيما يلي:

إدارة شبكات التجسس في كافة الأقطار الخارجية وزرع عملاء وتجنيد المندوبين في كافة الأقطار. إدارة فرع المعلومات العلنية الذي يقوم برصد مختلف مصادر المعلومات التي ترد في النشرات والصحف والدراسات الأكاديمية والإستراتيجية في أنحاء العالم. وضع تقييم للموقف السياسي والاقتصادي للدول العربية، مرفقا بمقترحات وتوصيات حول الخطوات الواجب اتباعها في ضوء المعلومات السرية المتوافرة.

يضم الموساد ثلاثة أقسام هي:

1. قسم المعلومات: ويتولى جمع المعلومات واستقراءها وتحليلها ووضع الاستنتاجات بشأنها.

2. قسم العمليات: ويتولى وضع خطط العمليات الخاصة بأعمال التخريب والخطف والقتل ضمن إطار مخطط عام للدولة.

3. قسم الحرب النفسية: ويشرف على خطط العمليات الخاصة بالحرب النفسية وتنفيذها مستعينا بذلك بجهود القسمين السابقين عن طريق نشر الفكرة الصهيونية.

وقد ألحقت بجهاز الموساد مدرسة لتدريب المندوبين والعملاء مركزها الرئيسي حيفا المحتلة ويتم فيها التدريب على قواعد العمل السري والأعمال التجسسية.

وتورطت الموساد في عمليات كثيرة ضد الدول العربية والأجنبية منها عمليات اغتيال لعناصر تعتبرها سلطات الاحتلال معادية لها ولا يزال يقوم حتى الآن بعمليات التجسس حتى ضد الدول الصديقة والتي للاحتلال علاقات دبلوماسية معها.

المصدر / الجزيرة نت