تجمع قبائل البادية في غزة يستنكر هدم قرية العراقيب للمرة 208

استنكر تجمع قبائل البادية في قطاع غزة، اقدام قوات الاحتلال الإسرئيلي على هدم قرية العراقيب في النقب المحتل للمرة 208 على التوالي منذ هدمها أول مرة في عام 2010.

وقال محمود أبوغياض المتحدث الإعلامي باسم التجمع، أن ما أقدمت عليه قوات الاحتلال صباح اليوم بحق قرية العراقيب هو استمرار لسياسة الاحتلال الإجرامية بحق أهلنا في النقب والداخل المحتل بغرض تهجيرهم وترحيلهم عن أرضهم وقراهم.

و وجه أبوغياض التحية لأهل النقب وقرية العراقيب على وجه الخصوص على ثباتهم، وتمسكهم بأرضهم، وإصرارهم على الصمود أمام مخططات اقتلاعهم من أرضهم، من خلال إعادة بناء القرية في كل مرة تتعرض فيها للهدم.

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واعتبر أبوغياض اقتلاع أهالي قرية العراقيب من بيوتهم وقريتهم، جريمة بحق الإنسانية تستدعي تدخل المؤسسات الدولية، داعياً المؤسسات الحقوقية الولية النظر بعين العدالة لما يتعرض لها أهالي قرية العراقيب والقرى المهجرة في الداخل المحتل، حيث يحرم الاحتلال الاف الأسر من المأوى والعيش على أرضهم.

وكانت هدمت قوات الاحتلال قد أقدمت صباح اليوم الإثنين، على هدم خيام أهالي قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب، جنوبي فلسطين، للمرة الـ208 على التوالي، منذ هدمها أول مرة يوم 27 تموز/ يوليو 2010.

المصدر / فلسطين أون لاين