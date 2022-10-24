الإعلان عن منح دراسية في الجزائر للعام 2022/2023

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توفر عدد من المنح الدراسية في الجزائر للحصول على درجة الماجستير والدكتوراه في تخصصات مختلفة.

للاطلاع على تفاصيل المنح الدراسية لدرجة الدراسات العليا في الجزائر اضغط هنـــا، ولتقديم الطلب الإلكتروني اضغط هنـــا.

آلية تقديم الطلب:

على الطلبة المعنيين تعبئة الطلب الإلكتروني حسب التاريخ النهائي المحدد لتعبئة الطلبات والموضح في التعليمات الخاصة اعلاه ومن ثم تسليم الوثائق ايضاً حسب التاريخ المحدد في التعليمات.

تقدم الطلبات مرفقة مع الوثائق المطلوبة ومصدقة حسب الأصول في مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في رام الله أو في مكاتب التعليم العالي في الخليل ونابلس حسب العناوين المحددة أدناه، بخصوص طلبة غزة تقدم الطلبات في وزارة التعليم العالي بغزة – تل الهوا.

المصدر / فلسطين أون لاين