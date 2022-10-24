جولات استفزازية لعشرات المستوطنين في "الأقصى"

اقتحم العشرات من المستوطنين، صباح الإثنين، المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال.

ونفذ المستوطنون جولات استفزازية داخل باحات المسجد الأقصى، وأدوا طقوسًا تلمودية.

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وتتم الاقتحامات على فترتين صباحية، وبعد صلاة الظهر عبر باب المغاربة في الجدار الغربي للأقصى بحماية ومرافقة من قوات الاحتلال، ضمن جولات دورية يقومون بها تهدف لتغيير الواقع في المدينة المقدسة والمسجد الأقصى المبارك.

مستوطنون من المعاهد التوراتية يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال هذه الأثناء#الاقصى_في_خطر pic.twitter.com/2R5OXgLBL7 — فلسطين أون لاين (@pl24online) October 24, 2022

المصدر / فلسطين أون لاين