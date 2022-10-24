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بالفيديو جولات استفزازية لعشرات المستوطنين في "الأقصى"

24 أكتوبر 2022 . الساعة 09:54 بتوقيت القدس
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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

اقتحم العشرات من المستوطنين، صباح الإثنين، المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال.

ونفذ المستوطنون جولات استفزازية داخل باحات المسجد الأقصى، وأدوا طقوسًا تلمودية.

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وتتم الاقتحامات على فترتين صباحية، وبعد صلاة الظهر عبر باب المغاربة في الجدار الغربي للأقصى بحماية ومرافقة من قوات الاحتلال، ضمن جولات دورية يقومون بها تهدف لتغيير الواقع في المدينة المقدسة والمسجد الأقصى المبارك.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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