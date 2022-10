لفقدان الوزن.. احذر تشتت الانتباه أثناء تناول الطعام!

مع تغير الفصول، يجب مراقبة عاداتنا الغذائية وذلك إذا كنا نبحث عن فقدان الوزن الزائد والوصول إلى جسم رشيق.

وهناك 6 عادات يجب اتباعها لفقدان الوزن بشكل أسرع، بحسب موقع "eat this not that".

1- احذر تشتت الانتباه!

تجنب تناول الأكل وأنت مشتت الانتباه، لأنك قد تفوتك الإشارات التي تدل على أنك تشعر بالشبع، ما يتسبب في الإفراط في تناول الطعام عن طريق الخطأ، لهذا السبب يوصى بتناول الطعام بعناية.

وبعض النصائح للأكل اليقظ هي منح نفسك 20 دقيقة على الأقل للاستمتاع بوجبتك، حتى تتمكن من التعرف على إشارات الجوع والامتلاء، والقضاء على عوامل التشتت، مثل مشاهدة التلفزيون أثناء أوقات تناول الوجبات.

جدول زمني محدد

يجب اختيار أوقات محددة لتناول الوجبات. على سبيل المثال، قد تقررين تناول وجبة الإفطار كل يوم في الساعة 8 صباحاً، والغداء في الساعة 12 ظهراً، ووجبة خفيفة في الساعة 3 مساءً، والعشاء في الساعة 6 مساءً، ووجبة خفيفة في الساعة 8:30 مساءً، فالفكرة في ذلك هي إنشاء نمط يناسب نمط حياتك.

وهذا الجدول يفيد رحلة إنقاص الوزن بطريقتين: أولاً: دراسة كمية السعرات الحرارية.

ثانياً: عندما يعتاد الجسم تلك الأوقات المحددة، فإن إشارات الجوع ستعمل، ويمكن أن تنبه الشخص إلى أن وقت تناول الطعام قد حان، ما يقلل الحاجة إلى المبالغة في أكل المزيد.

تناول المزيد من المأكولات البحرية

تعد المأكولات البحرية من أفضل الأطعمة لفقدان الوزن، ليس فقط لأنها غنية جداً بالبروتين، لكن أيضاً لأنها مليئة بأحماض أوميغا 3 الدهنية، التي يمكن أن تساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول.

وعلى سبيل المثال، إن سمك السلمون غني بـ"أوميغا 3" المشبعة، والروبيان منخفض في السعرات الحرارية، وكذلك يحفز أيضاً على إنتاج هرمون يقلل الجوع يسمى "CCK".

لذلك، يوصى بدمج المأكولات البحرية في نظامك الغذائي مرتين إلى ثلاث مرات على الأقل في الأسبوع.

3 حصص من الخضار والفواكة

هناك الكثير من الفوائد لتناول المزيد من الخضار والفاكهة، لكن في ما يتعلق بفقدان الوزن على وجه التحديد، هذه الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالألياف، لهذا السبب يوصى بدمج ثلاث حصص على الأقل من الخضار والفاكهة في النظام الغذائي اليومي.

استبدال بعض البروتينات الحيوانية بأخرى نباتية

في حين أن اللحوم ومنتجات الألبان قد تحتوي على نسب عالية من البروتين، فإن العديد من المنتجات الحيوانية تحتوي أيضاً على نسبة عالية من الدهون المشبعة، لهذا السبب ينصح باستبدال البروتينات الحيوانية بالنباتية، مثل: الحمص والعدس والفول والتوفو والكينوا والمكسرات.

استبدال الكربوهيدرات المكررة بالحبوب الكامل

يجب اختيار منتجات الحبوب الكاملة بدلاً من الحبوب المكررة، كاختيار خبز القمح الكامل بنسبة 100%، بدلاً من الخبز الأبيض أو الأرز البني، أو الكينوا بدلاً من الأرز الأبيض، ودقيق الشوفان بدلاً من الحبوب المصنوعة من الدقيق الأبيض.

المصدر / وكالات