تشييع مهيب للقيادي في عرين الأسود الشهيد تامر كيلاني

شيّع آلاف من أبناء شعبنا الفلسطيني، ظهر اليوم الأحد، جثمان الشهيد تامر الكيلاني (33 عاما)، أحد قادة مجموعات "عرين الأسود"، في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

موكب الشهيد الكيلاني، انطلق من منزله، بعد إلقاء نظرة الوداع عليه، وبعد الصلاة على جثمانه، جاب شوارع نابلس، وسط هتافات منددة بجرائم الاحتلال، ومطالبة بالانتقام والرد على اغتياله، وملاحقة العملاء.

وأعلنت مجموعات "عرين الأسود" فجر اليوم الأحد، استشهاد القيادي "كيلاني" بعملية اغتيال إسرائيلية.

وأشارت إلى أنه استشهد في الساعة الواحدة والنصف من فجر اليوم، بانفجار عبوة "تي أن تي" لاصقة، وضعت على دراجة نارية، من قِبل أحد العملاء.

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ونعت المجموعات شهيدها الكيلاني، واصفة إياه بأنه من "أشرس مقاتلي المجموعة"، فيما بثت شريط فيديو يظهر لحظة وضع الدراجة من قبل عميل تابع للاحتلال، كما يظهر شريط آخر لحظة انفجارها عند مرور الشهيد بالقرب منها.

وبارتقاء الكيلاني؛ ترتفع حصيلة الشهداء منذ بداية العام إلى 177 شهيداً، بينهم 51 شهيداً من قطاع غزة.























المصدر / فلسطين أون لاين