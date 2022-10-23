فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مركب يُصنَع بأيدٍ فلسطينية يشق عباب البحر

الناطور: هجرة اللاجئين عبر قوارب الموت تعكس تدهور أوضاعهم بلبنان

تشييع مهيب للقيادي في عرين الأسود الشهيد تامر كيلاني

177 شهيدًا فلسطينيًا منذ بداية 2022

لليوم الـ9: المعتقل الإداري "الهريمي" يواصل إضرابه عن الطعام

"حماس": جريمة اغتيال المقاوم "كيلاني" لن تمرّ دون عقاب

"الجهاد": اغتيال "كيلاني" لن ينال من عزائم المقاتلين الشجعان

تعيين "هرتسي هاليفي" رئيسًا لأركان جيش الاحتلال

مبادرة لتوفير عمل لمقدسيين تعاطفوا مع الشهيد عدي التميمي

أمهات الشهداء يزرن عائلة الشهيد القسامي قيس شجاعية في رام الله

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

لليوم الـ9: المعتقل الإداري "الهريمي" يواصل إضرابه عن الطعام

23 أكتوبر 2022 . الساعة 13:44 بتوقيت القدس
...
المعتقل الإداري أحمد الهريمي - أرشيف

يواصل المعتقل أحمد إبراهيم الهريمي (26 عاما) من بيت لحم بالضفة الغربية، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ9 على التوالي، رفضا لاعتقاله الإداري من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

واعتقل الهريمي في الـرابع من تموز الماضي، وصدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة ستة أشهر، ويقبع اليوم في زنازين سجن "عوفر"، وهو أسير سابق ويعاني من مشكلات في الكلى، وقد خضع لعدة عمليات فيها، وهو متزوج وأب لطفل، وطفلة.

وللمعتقل الهريمي شقيق آخر معتقل إداريا، منذ أكثر من سنة وهو سامي (18 عاما)، الذي تجاوز طفولته وهو معتقل إداري.

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#إضراب عن الطعام #أحمد الهريمي #المعتقل الإداري

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة