لليوم الـ9: المعتقل الإداري "الهريمي" يواصل إضرابه عن الطعام

يواصل المعتقل أحمد إبراهيم الهريمي (26 عاما) من بيت لحم بالضفة الغربية، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ9 على التوالي، رفضا لاعتقاله الإداري من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

واعتقل الهريمي في الـرابع من تموز الماضي، وصدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة ستة أشهر، ويقبع اليوم في زنازين سجن "عوفر"، وهو أسير سابق ويعاني من مشكلات في الكلى، وقد خضع لعدة عمليات فيها، وهو متزوج وأب لطفل، وطفلة.

وللمعتقل الهريمي شقيق آخر معتقل إداريا، منذ أكثر من سنة وهو سامي (18 عاما)، الذي تجاوز طفولته وهو معتقل إداري.

المصدر / فلسطين أون لاين