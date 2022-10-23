تعيين "هرتسي هاليفي" رئيسًا لأركان جيش الاحتلال

خلفا لأفيف كوخافي، صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، على تعيين هرتسي هاليفي في منصب رئيس "أركان الجيش".

وهاليفي هو الثالث والعشرين لأركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، سيصبح موعد تعيينه ساريا في 17 يناير/ كانون ثاني 2023 بحسب ما ذكرت القناة العبرية السابعة.

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ويأتي تعيين هاليفي بعد موجة من الجدل عن إمكانية تمديد فترة "كوخافي"، ووجود خلافات ما بينه وبين وزير الحرب بيني غانتس.

ولدى هرتسي هاليفي سجل إجرامي حافل، حيث تولى مسؤولية وحدات مختلفة ومناصب عدة، ما جعله محط إشادة من قبل قادة جيش الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين