"حماس": جريمة اغتيال المقاوم "كيلاني" لن تمرّ دون عقاب

زفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى جماهير شعبنا شهيد فلسطين المجاهد: تامر كيلاني، الأسير المحرر، وأحد مقاتلي "عرين الأسود" من مدينة نابلس، الذي ارتقى في عملية اغتيال إسرائيلية جبانة، في البلدة القديمة بنابلس.

وأكدت حركة "حماس" في بيان لها، اليوم الأحد، أن عملية الاغتيال لن تمر دون عقاب، "وليعلم العدو أنّ دماء شهدائنا لن تذهب هدراً، وأنّ أبناء شعبنا المنتفضين في أنحاء الضفة والقدس سيواصلون طريق المقاومة على نهج الشهداء الأبرار".

وأضاف البيان: "نعزّي ذوي الشهيد ومحبيه، وندعو إلى تشييعٍ حاشدٍ له في مدينة نابلس ظهر اليوم، ونشدّ على أيدي الثائرين الأبطال لتصعيد المقاومة، ثأراً لدماء الشهيد الكيلاني وشهداء شعبنا، وتلبية لنداء أقصانا الذي يتعرض لحملة تهويد صهيونية شاملة".

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واستشهد فجر اليوم الأحد تامر كيلاني أحد قادة مجموعة عرين الأسود بانفجار عبوة ناسفة داخل البلدة القديمة في نابلس.

وعلى الفور أعلنت العرين مسؤولية الاحتلال عن اغتيال المقاوم تامر كيلاني، وتوعدت برد مؤلم.

وقال بيان لعرين الأسود، إن قوات الاحتلال اغتالت المطارد كيلاني بعبوة "تي أن تي" في البلدة القديمة بمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

المصدر / فلسطين أون لاين