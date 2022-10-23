وظيفة شاغرة في شركة وينبال للتجارة والصناعة بقطاع غزة

إعلان توظيف صادر عن شركة وينبال للتجارة والصناعة تعلن عن وظيفة شاغرة بقطاع غزة بمسمى ( مندوب صيدليات ).
شروط التسجيل :
1- أن لا يزيد عمر المتقدم عن 30عام.
2- أن يكون حسن المظهر ولبقاً في التعامل.
3- اجادة فن التواصل والاتصال وإدارة الحوار.
4- إجادة فن الإقناع والحديث.
5- الجدية والأمانة في العمل .
6- حاصل على رخصة قيادة سارية المفعول .
7- خبرة لا تقل عن سنتين.
8- صاحب علاقة طيبة ومعرفة طيبة بكل صيدليات قطاع غزة.
طريقة التسجيل:
- على من تتوفر فيه المواصفات أعلاه إرسال السيرة الذاتية للبريد الالكتروني التالي:
- ينتهى التسجيل بتاريخ 30/10/2022