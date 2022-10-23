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وظيفة شاغرة في شركة وينبال للتجارة والصناعة بقطاع غزة

23 أكتوبر 2022 . الساعة 12:00 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن شركة وينبال للتجارة والصناعة تعلن عن وظيفة شاغرة بقطاع غزة بمسمى ( مندوب صيدليات ).

شروط التسجيل :

1- أن لا يزيد عمر المتقدم عن 30عام.

2- أن يكون حسن المظهر ولبقاً في التعامل.

3- اجادة فن التواصل والاتصال وإدارة الحوار.

4- إجادة فن الإقناع والحديث.

5- الجدية والأمانة في العمل .

6- حاصل على رخصة قيادة سارية المفعول .

7- خبرة لا تقل عن سنتين.

8- صاحب علاقة طيبة ومعرفة طيبة بكل صيدليات قطاع غزة.

طريقة التسجيل:

- على من تتوفر فيه المواصفات أعلاه إرسال السيرة الذاتية للبريد الالكتروني التالي:

[email protected]

- ينتهى التسجيل بتاريخ 30/10/2022

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