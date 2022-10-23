قاسم: طريقة اغتيال كيلاني تكشف عجز الاحتلال وستكون للمقاومة كلمتها

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، حازم قاسم، إن اغتيال الشهيد تامر كيلاني، جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

وأضاف قاسم في تصريح له، اليوم الأحد، أن عملية الاغتيال تكشف عن عجز الاحتلال في مواجهة حالة المقاومة المتصاعدة، وتحديداً من مجموعة عرين الأسود في نابلس.

وشدّد قاسم على هذه الجرائم المرتدة في نابلس، الضفة الغربية والقدس المحتلة، بل ستزيدها شراسة.

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ودعا قاسم المقاومة إلى مزيد من التلاحم والعمل المشترك في الميدان، بالضفة الغربية وتحديداً في مدينة نابلس.

واستشهد المقاوم كيلاني، فجر اليوم الأحد عبر تفجير عبوة ناسفة، وضعت قرب دراجة نارية، في البلدة القديمة بمدينة نابلس.

ونعت مجموعة (عرين الأسود)، الشاب كيلاني أحد مقاتليها في البلدة القديمة، مؤكدةً أن الاحتلال اغتاله عبر تفجير عبوة القديمة.

المصدر / فلسطين أون لاين