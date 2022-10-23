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بالفيديو والصور عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" بحراسة مشدّدة

23 أكتوبر 2022 . الساعة 09:55 بتوقيت القدس
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مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى المبارك

 اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية مشدّدة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقام المستوطنون بجولات استفزازية داخل باحات المسجد الأقصى، وأدّوا طقوسًا تلمودية.

يشار إلى أن الاقتحامات للمسجد الأقصى تتم بشكل يومي؛ ما عدا الجمعة والسبت، وخلال فترتين صباحية ومسائية (بعد صلاة الظهر) ولمدة أربع ساعات ونصف الساعة (إجمالية).

وتقوم قوات الاحتلال بين الفينة والأخرى بإبعاد مرابطين ومرابطات عن المسجد الأقصى لحجج واهية، بهدف تفريغه من أهله ومرابطيه وإفساح المجال للمستوطنين كي يعيثوا فيه فساداً.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#قوات الاحتلال #اقتحام الأقصى #مستوطنين #جماعات الهيكل

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