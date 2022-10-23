الظلام يعمّ أوكرانيا وزيلينسكي يندد بقصف روسي "واسع جدا"

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن روسيا شنت ضربات على نطاق "واسع جدا"، وتوالت الأنباء عن انقطاعات للكهرباء بأنحاء أوكرانيا، بينما أكدت القوات الأوكرانية تحقيق تقدم في خيرسون.

وفي مساء السبت، قال زيلينسكي -في خطابه اليومي المصور- إن "النطاق الجغرافي للقصف المكثف الأحدث واسع جدا"، مشيرا إلى استهداف الضربات الصاروخية مناطق في غرب ووسط وجنوب أوكرانيا.

في الأثناء، قالت القوات الجوية الأوكرانية إن البنية التحتية الحيوية في أنحاء أوكرانيا تعرضت للقصف مجددا بأكثر من 10 صواريخ روسية السبت، مما أدى لانقطاع الكهرباء عن أنحاء في مناطق مختلفة من البلاد.

وقال المستشار الرئاسي كيريلو تيموشينكو -في وقت سابق الجمعة- إن الكهرباء انقطعت عن أكثر من مليون شخص بعد تحذيرين من وقوع ضربات جوية صباحا.

وقال ميخايلو بودولياك مساعد الرئيس الأوكراني إن موسكو تريد خلق موجة جديدة من اللاجئين إلى أوروبا من خلال الضربات، بينما وصف وزير الخارجية دميترو كوليبا الضربات بأنها إبادة جماعية.

ومنذ فجر السبت، بدأ مسؤولون في مناطق بأنحاء أوكرانيا الإبلاغ عن ضربات على منشآت الطاقة وانقطاع للتيار الكهربائي، وسارع مهندسون لإصلاح الشبكة، كما نصح حكام المناطق السكان بتخزين المياه تحسبا لحدوث انقطاعات.

وعانت أجزاء من كييف من انقطاع التيار الكهربائي الذي امتد حتى المساء، كما أُغلقت المتاجر وأُطفئت إشارات المرور.

وأفاد شهود بمدينة ميكولايف الجنوبية بانقطاع التيار الكهربائي عدة ساعات، مما أدى إلى تعطيل إشارات الهاتف المحمول في بعض الشبكات.

وقالت شركة الكهرباء الحكومية أوكرينيرجو إن الهجمات الروسية استهدفت البنية التحتية للطاقة في غرب أوكرانيا، مضيفة أنه فُرضت قيود على إمدادات الطاقة في 10 مناطق بأنحاء البلاد، منها كييف.

واعتبرت الشركة أن حجم الضرر قد يوازي أو يتجاوز أضرار الهجمات بين 10 و12 أكتوبر/تشرين الأول، في إشارة إلى الموجة الأولى من الضربات على نظام الطاقة الأوكراني الأسبوع الماضي.

في غضون ذلك، حذر بيترو بانتيليف نائب رئيس إدارة مدينة كييف من أن الضربات الروسية قد تؤدي إلى انقطاع الكهرباء والتدفئة عن العاصمة الأوكرانية "لعدة أيام أو أسابيع".

المصدر / الجزيرة نت