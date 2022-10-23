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انفراجة مرتقبة في ملف إنشاء أول مقبرة للمسلمين بأثينا

23 أكتوبر 2022 . الساعة 01:57 بتوقيت القدس
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أوردت وسائل إعلام يونانية، انتهاء العمل من أجل إنشاء أول مقبرة للمسلمين في العاصمة أثينا.

وذكرت صحيفة "تي نيا" المحلية، أمس السبت، أن أعمال إنشاء أول مقبرة للمسلمين في أثينا شارفت على الانتهاء بعد 7 سنوات من البدء بها.

وأشارت أنّ ولاية أتيكا اليونانية ستقوم بتمويل إنشاء المقبرة وستكون جاهزة في صيف 2023.

ومن المنتظر أن تكون المساحة الإجمالية للمقبرة 30 دونما.

تجدر الإشارة لعدم وجود مقبرة خاصة بالمسلمين في أثينا، ما يضطرهم إلى دفن موتاهم في منطقة تراقيا الغربية التي يقطنها المسلمون الأتراك، أو إرسالهم إلى بلدانهم.

المصدر / الأناضول
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#اليونان #المسلمين #أثينا

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