اندلاع مواجهات مع الاحتلال في المغير

اندلعت، مساء اليوم السبت، مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد أن تصدى المواطنون في قرية المغير شمال شرق رام الله لعشرات المستوطنين الذين حاولوا اقتحام القرية عبر مدخلها الشرقي.

وأفاد شهود عيان أن المواطنين تصدوا لمستوطنين حاولوا اقتحام القرية بحماية جيش الاحتلال، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلال جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت صوب المواطنين ومنازلهم، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

يذكر أن المستوطنين يهاجمون قرية المغير بشكل متواصل، خاصة منطقتي عين سامية ومرج الذهب، بحماية قوات الاحتلال، وذلك بهدف الاستيلاء على المزيد من أراضيها.

المصدر / فلسطين أون لاين