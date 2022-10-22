شهيد برصاص الاحتلال قرب قلقيلية

أعلنت وزارة الصحة في رام الله عن استشهاد الشاب رابي عرفة رابي (32 عاما).

وأوضحت الوزارة أن الشاب استشهد متأثراً بجراحة الحرجة، إثر إصابته برصاصة في الرأس أطلقها عليه جنود الاحتلال عند حاجز 109 بقلقيلية

وأعلنت وزارة الصحة وصول شاب مصاباً برصاصة في الرأس لمستشفى درويش نزال الحكومي بقلقيلية، وصفت حالته بالحرجة جداً، ليعلن استشهاده لاحقا.

وأفاد مرافقو الشاب بأن جيش الاحتلال أطلق النار على الشاب رابي رابي عند حاجز 109 في قلقيلية.

وكانت مواقع للمستوطنين ادعت أنه كان هناك محاولة دهس في المكان وإصابة لشخص لم تحدد هويته.

فيما ذكرت مصادر أن قوة أوقفت مركبة فلسطينية لتفتيشها وخلال ذلك حاول السائق الهرب وداس أقدام أحد الجنود الذي أصيب بجروح طفيفة، حيث تم إطلاق النار تجاه المركبة.

وباستشهاد الشاب رابي في قلقيلية ترتفع حصيلة الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى 176 شهيداً (125 في الضفة الغربية و51 في قطاع غزة)، بينهم 41 طفلاً.

المصدر / فلسطين أون لاين