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إصابة مستوطن بجراح خطيرة في القدس

22 أكتوبر 2022 . الساعة 16:42 بتوقيت القدس
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أصيب مستوطن إسرائيلي، عصر اليوم، بجراح خطيرة في القدس المحتلة.

وفي التفاصيل، أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت بوجود "اشتباه عملية طعن في القدس، نُقل شخص مصاب بجروح خطيرة إلى المستشفى".

وذكرت أن الحدث وقع عند مدخل شارع شيشت هيميم غربي القدس المحتلة.

وأوضح إعلام الاحتلال، أن الجيش يفحص تفاصيل العملية ويبحث عن المنفذين ودوافعهم.

وقالت القناة 12 العبرية: "تم استدعاء العديد من قوات الشرطة إلى مكان حادث الطعن في القدس، ويقومون بعمليات تمشيط لتحديد مكان المنفذ - يجري التحقيق في احتمال أن يكون هذا حدثًا قوميًا".

وقال مراسل إذاعة كان: "فلسطيني هو من قام بطعن الإسرائيلي في المنطقة .. وقوات كبيرة تقوم بالبحث عنه .. في هذه اللحظة لا يمكن الجزم أن ما جرى لدوافع قومية".

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#القدس المحتلة #طعن #الاحتلال الإسرائيلي

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