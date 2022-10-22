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إنجاز تاريخي لسلطنة عُمان.. نادي السيب يتوّج بكأس الاتحاد الآسيوي

22 أكتوبر 2022 . الساعة 16:10 بتوقيت القدس
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نادي السيب يتوّج بكأس الاتحاد الآسيوي

منح نادي السيب سلطنة عمان أول لقب قاري في تاريخها، بتتويجه السبت بكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اثر فوزه على مضيفه كوالالمبور سيتي الماليزي 3-صفر على استاد بوكيت جليل الوطني.

وتُعدّ بطولة كأس الاتحاد الآسيوي الثانية على مستوى الأندية في القارة بعد دوري ابطال اسيا، وقد انطلقت عام 2004 عندما أحرز لقبها الجيش السوري.

وسجل للفائز علي البوسعيدي من ركلة ركنية اخطأ الحارس بابعادها (22)، عبد العزيز المقبالي من كرة رأسية داخل المنطقة اثر عرضية من صلاح اليحيائي (37) ومحسن الغساني عندما راوغ الدفاع واطلق يسارية قوية في قلب المرمى من زاوية ضيقة (69).

وانضم السيب إلى لائحة المتوجين التي يتصدرها الكويت الكويتي والقوة الجوية العراقي (3 ألقاب)، أمام الفيصلي الأردني والمحرق البحريني (2).

وحرم رجال المدرب رشيد جابر، ابطال الدوري العماني مرتين توالياً، كوالالمبور سيتي من منح اللقب الثاني لماليزيا، بعدما كان جوهور دار التعظيم توج بنسخة عام 2015.

وكان السيب الذي خاض البطولة للمرة الأولى، تصدر في الدور الأول ترتيب المجموعة الأولى بفوزين على جبلة السوري 1-0 والأنصار اللبناني 4-0 وخسارة أمام الكويت الكويتي 1-2.

وفي قبل نهائي منطقة غرب آسيا، فاز السيب على العربي الكويتي 2-1 بعد التمديد في الكويت، ثم تفوق في نهائي منطقة الغرب على الرفاع البحريني بنتيجة كبيرة 4-0.

وكان السيب قام بتغيير مدربه مرتين في طريقه إلى النهائي، حيث رحل المدرب الصربي بوريس بونياك بعد نهاية دور المجموعات، ولم يبق خليفته الروماني إيلي ستان سوى مباراة واحدة في قبل نهائي منطقة الغرب أمام العربي، قبل أن يحل الوطني رشيد جابر.

 

المصدر / وكالات
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
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