السيب يحلم بلقب أول لسلطنة عمان

يحلم السيب بأن يصبح أول فريق من سلطنة عُمان يحرز لقب كأس الاتحاد الآسيوي في كرة القدم، عندما يواجه مضيفه كوالالمبور سيتي الماليزي، غداً على استاد بوكيت جليل الوطني.

في المقابل، يبحث كوالالمبور سيتي عن اللقب الثاني لماليزيا، بعدما كان جوهور دار التعظيم توج بنسخة عام 2015. ويملك الكويت الكويتي والقوة الجوية العراقي الرقم القياسي في عدد مرات التتويج (3)، أمام الفيصلي الأردني والمحرق البحريني (2).

وشرح رشيد جابر مدرب السيب ظروف المباراة خارج أرضه "نتشابه مع الفريق المقابل في أننا نخوض المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخنا، وقد كان الطريق طويلاً إلى هذه المرحلة".

وعبّر عن خشيته من الهداف البرازيلي باولو جوزيه صاحب خمسة أهداف في ست مباريات والمهاجم الكولومبي روميل موراليس.

تابع المدرب بحسب موقع الاتحاد الآسيوي "كوالالمبور سيتي فريق منظم، ولكن نحن لدينا اللاعبين والقدرة لتنفيذ الخطط التي وضعناها..لا يوجد فريق مفضل في النهائي، أي فريق يمكن أن يفوز باللقب، وكل شيء يعتمد على الاستعداد الذهني لكل الاحتمالات".

وكان السيب تصدر في الدور الأول ترتيب المجموعة الأولى بفوزين على جبلة السوري 1-0 والأنصار اللبناني 4-0 وخسارة أمام الكويت الكويتي 1-2.

وفي قبل نهائي منطقة غرب آسيا، فاز السيب الذي يخوض البطولة للمرة الأولى على العربي الكويتي 2-1 بعد التمديد في الكويت، ثم تفوق في نهائي منطقة الغرب على الرفاع البحريني بنتيجة كبيرة 4-0.

ويعوّل السيب، بطل الدوري المحلي مرتين توالياً، على أمثال قائده المخضرم عيد الفارسي صاحب أول هدف لفريقه في البطولة في مرمى جبلة السوري ضمن دور المجموعات، بالإضافة إلى محسن الغساني وأحمد السيابي.

المصدر / وكالات