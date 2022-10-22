طالع كشف "التنسيقات المصرية"وآلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد

نشرت وزارة الداخلية في غزة،، اليوم السبت، كشف التنسيقات المصرية الجديد وآلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد.

وفيما يلي نص الإعلان كما ورد:

(كشف جوازات مصرية جديد) آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد (23 أكتوبر):

المتبقي من الحافلة الثالثة، والرابعة من الكشف رقم (2022/35)

الحافلة الأولى فقط من كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2022/41)

وشددت على ضرورة تواجد المسافرين في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وبينت أهمية التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

وأكدت على أنه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.

ونبهت إلى ضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

وذكّرت بضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

ودعت لإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

المصدر / فلسطين أون لاين