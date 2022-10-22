أربعون معتقلاً سياسياً في سجون السلطة منهم مضربون عن الطعام

تعتقل أجهزة أمن السلطة بالضفة الغربية أكثر من 40 مواطناً في سجونها بالضفة الغربية، على خلفية توجهاتهم السياسية، من بينهم نشطاء ودعاة وأئمة مساجد ومهندسين وطلاب طب ومقاومين.

وبتفصيل أكبر، يغيب سجن بيتونيا برام الله 6 مواطنين منذ 141 يوماً، خمسة منهم مضربون عن الطعام منذ 27 يوماً في ظروف احتجاز سيئة جدا.

ويعاني المعتقلون السياسيون المضربون عن الطعام في سجون السلطة وضعًا صحيًا صعبا، في ظل استمرار إضرابهم.

ومن الجدير ذكره أن خمسة من المعتقين السياسيين مضربون عن الطعام: الأسرى المحررون أحمد هريش وأحمد خصيب وقسام حمايل وجهاد وهدان وخالد نوابيت، واعتقلوا إلى جانب منذر رحيب الذي لم يتمكن من الإضراب عن الطعام بسبب وضعه الصحي.

وقد توفي يوم أمس الحاج رحيب اسماعيل والد المعتقل السياسي منذر رحيب الذي حرمته أجهزة السلطة من وداع والده.

وفي سياق ذي صلة، دعا أهالي المعتقلين السياسيين، للمشاركة في الوقفة الأسبوعية المطالبة بالإفراج عن أبنائهم من سجون السلطة.

وستنظم الوقفة مساء اليوم السبت، الساعة الخامسة عصرا، على دوار المنارة وسط رام الله.

المصدر / فلسطين أون لاين