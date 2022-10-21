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اعلان قائمة الأوروغواي الأولية لكأس العالم وهذا مصير أراوخو

21 أكتوبر 2022 . الساعة 17:06 بتوقيت القدس
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قائمة الأوروغواي الأولية لكأس العالم وهذا مصير أراوخو

أعلن منتخب الأوروغواي لكرة القدم عن قائمته الأولية للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، المُزمع إقامتها خلال الفترة بين 20 نوفمبر/ تشرين الثاني و18 ديسمبر/ كانون الأول القادمَين.

وتضمنت القائمة بعض الأسماء اللامعة، على غرار المهاجمين لويس سواريز وإدينسون كافاني، ومتوسط الميدان فيديريكو فالفيردي، كما اشتلمت على اسم مدافع برشلونة الإسباني، رونالد أراوخو.

وعانى أراوخو من إصابة قوية قبل أسابيع، واضطر للخضوع إلى عملية جراحية، وسط توقعات كبيرة بغيابه عن المونديال، قبل أن يظهر اسمه في قائمة "السيليستي" الأولية.

وخضع أراوخو لعملية جراحية مؤخرا عقب اصابته في عضلة الفخذ، في نافذة التوقف الدولي الأخيرة خلال مباراة منتخب بلاده الودية ضد إيران، وتبدو مشاركته في مونديال قطر نهاية العام الحالي مع منتخب بلاده مهددة، ومع ذلك ضمه المدرب للقائمة.

المصدر / وكالات
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