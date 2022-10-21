عشرات الإصابات بمواجهات مع الاحتلال واعتداءات للمستوطنين بالضفة

أصيب عشرات المواطنين، واعتقل آخرون، مساء اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي واعتداءات للمستوطنين، عقب قمع مسيرات رافضة لحصار نابلس ومناهضة للاستيطان.

وأصيب 64 مواطنًا خلال المواجهات المندلعة في بلدتي بيت فوريك وحوارة بنابلس، منها إصابة بالرصاص الحي و5 بالرصاص المطاطي، والباقي بقنابل الغاز، وفق الهلال الأحمر الفلسطيني.

واحتجزت قوات طواقم الهلال الأحمر والإغاثة الطبية، بينما صادرت بعض المواد من متطوعي الإغاثة عند حاجز بيت فوريك شرق نابلس.

واعتقلت قوات الاحتلال كلاً من الشابين أسامة محمود حننى وعيسى شهير حننى، خلال المواجهات الدائرة في البلدة.

وأقام المواطنون صلاة الجمعة على حاجزي حوارة جنوب نابلس، وبيت فوريك شرقا، وعلى مفترق دير شرف شمالا والمغلق بالسواتر الترابية، ضمن فعاليات لكسر الحصار المفروض على مدينة نابلس منذ 11 يوما.

وعبر أهالي نابلس عن رفضهم لقرار جيش الاحتلال منعهم من التنقل أو عبور حواجز ومفترقات المحافظة إلا من خلال الحصول على تصريح حتى تاريخ 13/11/2022.

واندلعت مواجهات في محيط جبل صبيح ببلدة بيتا، وقرية قريوت جنوب نابلس، إثر اقتحام عشرات المستوطنين نبع "قريوت" بحماية قوات الاحتلال.

وهاجمت مجموعة من مستوطني "يتسهار" المواطنين خلال قطفهم ثمار الزيتون شمال حوارة، ورشقوهم بالحجارة في محاولة لإبعادهم عن الأراضي.

وأصيب شابان أحدهما بحجر في رأسه، جرّاء اعتداء المستوطنين على قرية بورين جنوب نابلس.

وفي قلقيلية، أصيب شابان أحدهما بالرصاص الحي في البطن والآخر بالرصاص المطاطي، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية.

وخرجت في كفر قدوم المسيرة الأسبوعية المطالبة بإعادة فتح الطريق الرئيسي المغلق، أطلقت خلالها قوات الاحتلال وابلا من قنابل الغاز السام والرصاص المطاطي ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بالاختناق.

كما اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال بعد أداء صلاة الجمعة في مسجد عمر بن الخطاب وسط بلدة كفر قدوم شرق المدينة.

وفي الخليل، اندلعت مواجهات بين قاطفي الزيتون بالقرب من جدار الفصل العنصري وقوات الاحتلال في بيت عوا جنوب الخليل، أصيب على إثرها الفتى أحمد أبو عيدة (١٦ عاماً) برضوض جراء اعتداء جنود الاحتلال عليه.

فيما اعتدى المستوطنون بحماية جيش الاحتلال على مركبات المواطنين عند الطريق الالتفافي قرب مستوطنة "حاجاي" المقامة على أراضي المواطنين على المدخل الجنوبي لمدينة الخليل، وأعاقوا تحركات الأهالي بين بلدات الخليل الجنوبية.

وشهدت مناطق الزاوية والشلالة وبيت أمر في الخليل مواجهات متفرقة مع قوات الاحتلال، كما اندلعت مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال في محيط مخيم عايدة شمال بيت لحم.

واعتدى مستوطنون وجنود الاحتلال على قاطفي الزيتون شرق بلدة قفين شمال طولكرم، بالقرب من بؤرة استيطانية في المنطقة.

وتشهد مناطق متفرقة في الضفة الغربية والقدس فعاليات أسبوعية مناهضة للاستيطان، يتخللها مواجهات مع قوات الاحتلال التي تطلق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام صوب المواطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين