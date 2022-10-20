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الاحتلال يتهم 3 مواطنين من الداخل بالتخابر مع "حماس"

20 أكتوبر 2022 . الساعة 18:59 بتوقيت القدس
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الاحتلال يتهم 3 مواطنين من الداخل بالتخابر مع "حماس"

اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، 3 من مواطني الداخل عام 48، بزعم التخابر مع حركة "حماس".

وقدمت ما تسمى "النيابة العامة" إلى محكمة الاحتلال، اليوم الخميس، لائحة اتهام ضد ثلاثة مواطنين عرب من شمال فلسطين المحتلة، نسبت إليهم تهمة "التخابر مع حركة حماس في تركيا، وتزويدها بـ"معلومات حساسة"، والتخطيط لـ"الإضرار بعمل شبكة سلكوم خلال الحرب أو عملية عسكرية".

وطالبت النيابة بحبس المتهمين حتى الانتهاء من "الإجراءات القضائيّة" ضدّهم.

ووفق لشرطة الاحتلال فقد سُمح بالنشر أنه عملية اعتقال الفلسطينيين الثلاثة في الداخل المحتل جاءت في أعقاب "نشاط مشترك لجهاز الأمن العام (الشاباك) والوحدة القطرية لمكافحة الجرائم الخطيرة والدولية في (لاهف 433)".

وزعمت أن أحد المتهمين كان يعمل في شركة سلكون للاتصالات الهوائية، مهندسا للبرمجيات، قد قدم معلومات حسّاسة حول البنى التحتية للاتصالات في (إسرائيل)، والتي تعرّض لها كجزء من عمله وهي غير متاحة للجمهور.

وادّعت اللائحة أنّه "وانطلاقا من التماهي الأيديولوجي مع حركة "حماس" وأهدافها، التقى المتهم خلال عام 2017، أثناء وجوده في تركيا، بمسؤولين محليين في حماس".

المصدر / وكالات
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