الاحتلال يعتقل 20 فلسطينيًّا بالضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، طالت 20 مواطنا فلسطينيا، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها، والعبث بمحتوياتها، تخللها مواجهات.

وذكرت مصادر محلية أن الاعتقالات تركزت في محافظات الخليل وبيت لحم وجنين ورام الله.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة العيساوية وداهمت منزل الطفل محمد ياسر درويش (12 عاما) واعتقلته.

وعادة ما ينفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقالاته بمداهمات ليلية لمنازل الفلسطينيين، وينقلهم إلى مراكز توقيف في الأراضي المحتلة، قبل نقلهم إلى أقبية التحقيق أو السجون.

وبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتى نهاية أيلول/سبتمبر الفائت، نحو أربعة آلاف و700 أسير، من بينهم 30 أسيرة، وقرابة 190 قاصرًا، و800 معتقل إداري، وفق مؤسسات معنية.

المصدر / فلسطين أون لاين