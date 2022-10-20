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"عرين الأسود" تتبنى عمليات إطلاق النار على الاحتلال بجبل جرزيم

20 أكتوبر 2022 . الساعة 05:27 بتوقيت القدس
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أعلنت مجموعات "عرين الأسود" فجر اليوم الخميس، مسؤوليتها عن عمليات إطلاق النار على جنود الاحتلال في محيط جبل جرزيم بمدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت العرين في بيانٍ صحفي، "تمكن مُقاتلو عرين الأسود وقبل بزوغ فجر اليوم من رصد قوة راجلة في محيط نقطة جرزيم العسكرية وأمطروها بوابلٍ كثيف من الرصاص مُحققين عدة إصابات بصفوف جنود الاحتلال".

وأضافت، أنه في نفس التوقيت كان بانتظار قوات الاحتلال الراجلة بمحيط حاجز ١٧ العسكري قوة من مُقاتلي عرين الأسود التي أطلقت وابلًا كثيفًا من الرصاص على القوة محققه إصابات مُؤكدة بالقوة الإسرائيلية.

ولفتت إلى أنه في وقتٍ سابق كمنت قوة من "عرين الأسود" لجنود الاحتلال قُرب بلدة دير شرف الصامدة وأطلقت عليها وابلًا من الرصاص وحققت إصابات وانسحاب المنفذين لقواعدهم بسلام.

وختمت العرين بيانها بالقول: "هذا وقبل بزوغ الفجر أما بعد طلوع الشمس فللعرين قول آخر، فدماء عدي التميمي وشهداء فلسطين أصبحت وقودًا لبركان لن يُخمده الا الله، متوعدةً الاحتلال بمحاصرته وملاحقته في كل مكان".

وكانت مجموعة عرين الأسود، أعلنت حالة الاستنفار في صفوف مجاهديها، بعد استشهاد المطارد عدي التميمي، مؤكدًة أنها سترد على هذه الجريمة.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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