القوى الوطنية والإسلامية تنعى الشهيد "التميمي" وتعلن الحداد العام

نعت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية الشهيد البطل عدي التميمي، وأعلنت الحداد العام في قطاع غزة اليوم الخميس.

وقالت القوى في بيان لها "بكل آيات الفخر والاعتزاز تنعى لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية الشهيد البطل عدي كمال التميمي، الأيقونة التي أشرقت في سماء فلسطين، الملهم الذي رسم معالم الطريق للشباب الفلسطيني من بعده، الأسطورة التي تحققت على الأرض المباركة، أرض القدس الثائرة".

وأبرقت القوى أعطر التحيات للقدس وشعفاط مسقط رأس الشهيد، وللضفة الغربية الثائرة، داعيةً الشباب الثائر في جميع أراضينا المحتلة للسير على درب الشهيد "التميمي"، وأن يوقدوا من دمائه مشاعل التحرير القادم لا محالة.

وأعلنت الحداد العام في قطاع غزة اليوم الخميس الموافق 20/10/2022، كما وأكدت فتح بيت عرس للشهيد لاستقبال المهنئين باستشهاده، في ساحة الجندي المجهول بعد صلاة العصر مباشرة.

المصدر / فلسطين أون لاين