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بالفيديو هدف شادي حسين يقود الأهلي لفوز صعب على الإسماعيلي

19 أكتوبر 2022 . الساعة 20:28 بتوقيت القدس
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هدف شادي حسين يقود الأهلي للفوز على الإسماعيلي

منح هدف شادي حسين الأهلي بداية جيدة في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بعدما فاز في الجولة الأولى على نظيره الإسماعيلي.

هدف شادي حسين في الإسماعيلي

ويدين الأهلي بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز للاعبه البديل شادي حسين، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 73.

وأنهى الأهلي المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه طاهر محمد طاهر في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وبذلك، نال الأهلي الساعي لاستعادة اللقب الغائب عنه في الموسمين الماضيين، أول ثلاث نقاط في مشواره هذا الموسم بالمسابقة التي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها برصيد 42 لقبا.

المصدر / فلسطين أونلاين
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