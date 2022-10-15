أهداف مباراة الأهلي والمنستيري في دوري أبطال إفريقيا

بلغ الأهلي المصري، وصيف بطل النسخة الاخيرة وحامل الرقم القياسي في عدد الألقاب (10)، دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا في كرة القدم بعدما جدد فوزه على ضيفه الاتحاد المنستيري التونسي 3-صفر السبت بملعب الاهلي والسلام في القاهرة في إياب الدور الأول.

وسجل ثلاثية الأهلي احمد عبد القادر (15) وحمدي فتحي (43 و57).

وكان الاهلي فاز 1-صفر ذهابا بملعب مصطفى بن جنات في المنستير.

وفرض الأهلي سيطرته منذ البداية وترجمها إلى هدف مبكر عندما مرر مدافعه الدولي التونسي على معلول كرة خلف الدفاع الى عبد القادر الذي راوغ نور الدين الشرطاني وسددها في الشباك على يمني البشير بن سعيد (15).

وتخلى لاعبو الاتحاد المنستيري عن حذرهم الدفاعي وتحولوا للهجوم املا في تعديل النتيجة، ما خلف مساحات في الدفاع حاول لاعبو الاهلي استغلالها من خلال تسديدة طاهر محمد طاهر تصدى لها الحارس بن سعيد (29).

وكاد الجزائري عبد الحكيم امقراني يدرك التعادل عندما استغل خطأ دفاعيا للأهلي في تشتيت الكرة فانفرد بالحارس محمد الشناوي وسدد كرة علت العارضة (30).

أهداف مباراة الأهلي 3 -0 والأتحاد المنستيري 🦅💥#ONTime_Sports pic.twitter.com/6mJsMrIimb — OnTime Sports (@ONTimeSports) October 15, 2022

ونجح الاهلي في التعزيز عندما مرر طاهر كرة من ركلة ركنية أخطأ بن سعيد في إبعادها فوصلت إلى فتحي الذي تابعها برأسه ارتطمت بالقائم الايسر وسكنت الشباك (43).

وعزز الاهلي افضليته في الشوط الثاني بهدف ثالث نسخة طبق الأصل للثاني عندما انبرى طاهر لركلة ركنية تابعها فتحي برأسه سكنت الزوايا اليسرى العليا لمرمى بن سعيد (57).

وأنقذ الشناوي مرماه من هدف مؤكد بتصديه لتسديدة انيس بن حتيرة من داخل المنطقة (60)، ورد محمد شريف بتسديدة قوية أبعدها بن سعيد الى ركنية بصعوبة (66)، ثم أبعد رأسية البديل شادي حسين الى ركنية (76).

المصدر / وكالات