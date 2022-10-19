من هو محمد الخضري؟

محمد إسماعيل

هو محمد صالح الخضري يبلغ عمره (84 عامًا)، فلسطيني الجنسية، والمقيم بمدينة جدة بالسعودية منذ 1992م، اعتقلته السلطات السعودية، بتاريخ 2019/4/4م، دون توجيه تهمة بحقه.

درس د. محمد الخضري، في جمهورية مصر العربية في جامعة القاهرة، وتَخرَّج من كلية الطب عام 1962م، وحصل على درجة الماجستير في الجراحة العامة والغدة الدرقية أيضًا من نفس الجامعة، وأكمل دراسته بجامعة "إدنبرة" البريطانية، وحصل على درجة "الزمالة" منها، في تخصص الأنف والأذن والحنجرة.

عاد بعد تخرجه إلى قطاع غزة، وعمل في مستشفى الشفاء الطبي، وسافر بعد مدة قصيرة من عمله إلى دولة الكويت، وعمل هناك في الجيش الكويتي كطبيب.

غادر "الخضري" الكويت عام 1990، وانتقل إلى الأردن، في عام 1992م توجَّه إلى المملكة العربية السعودية، وهناك عمل ممثلًا لحركة حماس، بتكليف رسمي من الحركة، لمدة عشر سنوات.

الحالة الصحية

يعاني د. محمد الخضري من إصابته بمرض السرطان، واعتقلته السلطات السعودية أثناء مراحل علاجه، حيث كان منع من التواصل مع أهله وإلى درجة توكيل محام له.

حيث كان بحاجة إلى متابعة ورعاية صحية، وإجراء عمليات من أجل عملية تعافيه من "السرطان".

انتقل إلى المستشفى أكثر من مرة بسبب تدهور حالته الصحية، بفعل المرض، وقد حمّلت عائلته السلطات السعودية المسؤولية عن حياته.

سبب اعتقاله

فجر اليوم الرابع من شهر 4/2019، وفي جدة بالمملكة السعودية، اعتقلت السلطات السعودية الدكتور محمد صالح الخضري، الممثل السابق لحركة حماس، حيث تم إبلاغه من قبل السلطات أنه يوجد قضية والسلطات بحاجة للاستفسار عنها، وسيتم إخلاء سبيله سريعا، ولكن لم يكن الأمر كذلك، فُسجن حتى أفرج عنه السلطات السعودية اليوم.

حيث كان الخضري يجمع أموال التبرعات للفلسطينيين، بمعرفة السلطات السعودية، فترة تمثيله "حماس" بالسعودية هناك، وغادر منصبه منذ نحو 13 عام.

واعتقل السلطات ذاتها، في وقت لاحق من ذلك اليوم، ابن الخضري الأكبر المهندس "هاني"، المحاضر في جامعة "أم القرى" بمكة.

لم توضح السلطات السعودية، سبب اعتقاله، ولم تصدر بحقه تهمة و لا بحق نجله "هاني".

لم يكن الخضري ونجله المعتقلين الوحيدين لدى السلطات السعودية ووفقا للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في بيانه أن السلطات السعودية تعتقل أكثر من 60 فلسطينياً في سجونها.

وقد أعلنت حركة حماس، في وقت سابق أنّ القيادي محمد الخضري، كان مسؤولًا عن إدارة التواصل مع المملكة العربية السعودية لفترة طويلة.

اقرأ المزيد: ​​​​​​​الأمن السعودي يقتحم منزل المعتقل الفلسطيني محمد الخضري



اقرأ المزيد: بعد ساعات من الاعتقال.. الأمن السعودي يطلق سراح زوجة القيادي في حماس الخضري



الإفراج عن محمد الخضري الممثل السابق "حماس" بالسعودية

أفرجت اليوم المملكة السعودية عن الدكتور محمد صالح الخضري "أبو هاني" الممثل السابق لحركة حماس بالسعودية، بعد قضاء قرابة 3 سنوات ونصف السنة في الاعتقال، وقال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، في تغريدة اليوم على تويتر: "إنّ السلطات السعودية أفرجت عن الدكتور الخضري وهو الآن على متن الطائرة متجهًا إلى العاصمة الأردنية عمّان"،

السلطات السعودية تفرج عن ممثل حماس السابق لديها د. محمد الخضري وهو الآن على متن الطائرة متجهًا إلى عمّان. — عزت محمد الرشق (@reshiq_i) October 19, 2022

وغرد الرشق لاحقًا قائلًا: "الحمد لله قبل قليل تحدثت مع الأخ أبو هاني وهو على متن الطائرة، ومعنوياته عالية، وكل أمله ودعائه أن يتم الإفراج عن باقي إخوانه المعتقلين".

الحمد لله قبل قليل تحدثت مع

الأخ أبو هاني وهو على متن الطائرة، ومعنوياته عالية ، وكل أمله ودعائه أن يتم الإفراج عن باقي إخوانه المعتقلين. pic.twitter.com/z0x986Oetp — عزت محمد الرشق (@reshiq_i) October 19, 2022

المصدر / فلسطين أون لاين