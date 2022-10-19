فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في دير شرف وبيتا

عبد الله سلامة يتولى مهمة تدريبية جديدة

كل ما تريد معرفته عن واتساب المزور.. ولماذا يجب حذفه فورا؟

خبراء ألمان يحذرون: تغير المناخ قد يؤثر على صحة الكلى

اكتشاف حطام سفينة من القرن 19 في قعر المسيسيبي

40 كفيفاً يحترفون تدليك القدمين في السعودية

65 منظمة عالمية تطالب مفوض حقوق الإنسان بالعدالة للفلسطينيين

زيدان يشيد ببنزيمة بعد فوزه بالكرة الذهبية

هنية: قضية الأسرى على رأس أولويّاتنا وسنُحقِّق انتصارًا جديدًا بصفقة مُشرِّفة

الاحتلال يعتقل شقيق المطلوب للاحتلال مصعب اشتية

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

مسؤولة أممية: عام 2022 الأكثر دموية في الأراضي الفلسطينية منذ 16 عاما

19 أكتوبر 2022 . الساعة 01:11 بتوقيت القدس
...
صورة ارشيفية

قالت لوسيا إلمي منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالإنابة، إن عام 2022 يعتبر الأكثر دموية في الأراضي الفلسطينية منذ 16 عاما، حيث هناك زيادة مقلقة في أعمال العنف والقيود المفروضة على الحركة في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس.

وأضافت المسؤولية الأممية في بيان صحفي:" مع مقتل ما لا يقل عن 105 فلسطيني، بينهم 26 طفلاً، على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلية، كان عام 2022 أكثر الأعوام دموية منذ عام 2006 ، في المتوسط ​​الشهري ، للفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية المحتلة ، بما في ذلك القدس، حيث ارتفع المعدل الشهري للضحايا الفلسطينيين بنسبة 57٪ مقارنة بالعام الماضي ، وقُتل عشرة مدنيين إسرائيليين وثلاثة أجانب وأربعة جنود إسرائيليين على أيدي فلسطينيين من الضفة الغربية في عام 2022".

وتابعت" منذ بداية أكتوبر/ تشرين الأول وحده، قُتل 15 فلسطينيًا، من بينهم ستة أطفال، على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلية خلال عمليات البحث والاعتقال، أو إطلاق النار، أو في المواجهات بين قوات الاحتلال والفلسطينيين في الضفة الغربية، وغالبًا ما يكون ذلك في أعقاب اعتداءات المستوطنين أو توغلهم في القرى الفلسطينية، في بعض الحالات، لا يبدو أن الضحايا يشكلون تهديدًا ملموسًا أو وشيكًا لتبرير استخدام القوة المميتة، مما أثار مخاوف من الاستخدام المفرط للقوة".

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#فلسطين #الاحتلال #الضفة الغربية #لوسيا إلمي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة