حماس تعزّي بوفاة الداعية الإسلامي السنغالي عرفان جوف

تقدمت حركة المقاومة الإسلامية حماس، بأحر التعازي بوفاة الداعية الإسلامي السنغالي عرفان جوف .

وقالت الحركة في بيان نعي، "ببالغ الحزن، وبمزيد من التسليم بقضاء الله وقدره، تلقينا في حركة المقاومة الإسلامية ( حماس ) نبأ وفاة الأستاذ عرفان جوف الداعية الإسلامي والناشط الحقوقي السنغالي، رئيس التحالف الوطني الداعم للقضية الفلسطينية، الذي وافته المنية في العاصمة السنغالية دكار، بعد حياة حافلة بالعطاء في ميادين الدعوة والتربية والإصلاح، والعمل من أجل دينه ووطنه وقضايا أمَّته، وفي مقدّمتها القضية الفلسطينية".

وأضافت الحركة، "إننا وإذ نستذكر بكل تقدير مواقفه المشرّفة ومساعيه الحثيثة في دعم قضيَّة شعبنا العادلة، في كل المناسبات والمحافل، وحضوره ومشاركاته المميّزة في كلّ الفعاليات المناصرة لفلسطين والقدس والمسجد الأقصى المبارك، داخل السنغال وخارجها، لنبعث بخالص التعازي والمواساة إلى جمهورية السنغال الشقيقة وشعبها العزيز، وإلى عائلة الفقيد وكلّ إخوانه ومحبّيه، سائلين الله تعالى أن يتغمّده بواسع رحمته ومغفرته".



المصدر / فلسطين أون لاين