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دعوات لحملة شعبية بالضفة والداخل المحتل لكسر الحصار عن نابلس

18 أكتوبر 2022 . الساعة 21:04 بتوقيت القدس
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أطلقت لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة نابلس نداءً إلى أبناء الشعب الفلسطيني كافة في الضفة الغربية والداخل المحتل، لإطلاق حملة واسعة لكسر حصار الاحتلال على نابلس والمستمر منذ تسعة أيام.

ودعت اللجنة لتسيير حافلات من أنحاء الضفة والداخل المحتل نحو نابلس لإجبار الاحتلال على إزالة الحواجز ورفع القيود عن المحافظة.

 وشددت على ضرورة عدم قبول جماهير نابلس للأمر الواقع الذي يحاول المحتل فرضه عليهم، والتصدي للاحتلال ومواجهة الحصار.

كما دعت السلطة والحكومة في رام الله لتحمل مسؤولياتهم تجاه شعبنا في كل المحافظات.

 وقال الكاتب والمحلل السياسي سامر عنبتاوي، إن الاحتلال يفرض حصاراً على نابلس لضرب العلاقة ما بين المقاومة والحاضنة الشعبية.

وأكد عنبتاوي أن شعبنا انحاز لمبدأ المقاومة، بعد فقدانه الأمل بكل المشاريع السابقة.

وأوضح أن المسيرات التي شهدتها الضفة الغربية ليلة أمس استجابة لنداء "عرين الأسود"، تمثل استفتاء بلا أوراق على توجه الشارع والالتفاف حول المقاومة.

ويواصل الاحتلال فرض حصار على محافظة نابلس، والتضييق على المواطنين واغلاق الطرق لليوم التاسع على التوالي.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الاحتلال #نابلس #الضفة الغربية #عرين الأسود

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