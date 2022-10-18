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قاسم: وفد قيادي من حماس يزور دمشق غداً

18 أكتوبر 2022 . الساعة 18:51 بتوقيت القدس
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قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، إن وفدا من الحركة بقيادة رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية د.خليل الحية سيزور العاصمة السورية دمشق غدا الأربعاء.

وأوضح قاسم في تصريح صحفي مساء اليوم الثلاثاء، إن وفد الحركة سيزور دمشق ضمن وفد قيادي من الفصائل.

وفي منتصف شهر سبتمبر الماضي، أعلنت حماس مضيها في بناء وتطوير علاقات راسخة مع الجمهورية العربية السورية.

وذكرت في بيان صحفي آنذاك، أن هذا القرار يصب في "خدمة الأمة وقضاياها العادلة، وفي القلب منها قضية فلسطين، لا سيما في ظل التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة".

وأعربت عن تقديرها لـ"الجمهورية العربية السورية قيادةً وشعبًا؛ لدورها في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة".

وأضاف البيان: "نتطلع أن تستعيد سوريا دورها ومكانتها في الأمتين العربية والإسلامية، وندعم كل الجهود المخلصة من أجل استقرار وسلامة سوريا، وازدهارها وتقدمها".

وأكمل: "نؤكد على موقفنا الثابت من وحدة سوريا أرضًا وشعبًا، ونرفض أي مساس بذلك".

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#حماس #سوريا #خليل الحية #حازم قاسم

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