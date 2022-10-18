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صارد أجهزة من محل يملكه مصعب

والد المطارد المعتقل اشتية يكشف تفاصيل اعتقال الاحتلال نجله صهيب

18 أكتوبر 2022 . الساعة 17:27 بتوقيت القدس
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أوضح عاكف اشتية، والد مصعب المطارد للاحتلال والمعتقل لدى أجهزة أمن السلطة، تفاصيل اعتقال قوات الاحتلال، نجله الآخر صهيب، عصر اليوم الثلاثاء.

وقال اشتية في تصريح لوكالة "شهاب"، إنّ "مجموعة عسكرية تتبع للاحتلال اعتقلت نجله صهيب من محل جوالات يملكه ابنه مصعب، وصادروا جميع الأجهزة الموجودة في المكان ثم أخذوه".

وأفادت مصادر محلية، بأنّ قوة خاصة تتبع لجيش الاحتلال اعتقلت صهيب اشتية، شقيق المطارد المعتقل لدى أجهزة أمن السلطة مصعب، من محله التجاري داخل قرية سالم شرق نابلس. وتواصل أجهزة أمن السلطة، اعتقال المطارد مصعب اشتية، منذ التاسع عشر من سبتمبر الماضي، على الرغم من صدور قرار قضائي بالإفراج عنه، لا سيما وأنه يعاني من مشاكل صحية.

 

المصدر / وكالة شهاب
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#الاحتلال #نابلس #السلطة #مصعب اشتية

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