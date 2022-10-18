حماس: استهداف الاحتلال لأبناء شعبنا حول العالم إرهاب منظّم

أشادت حركة حماس بجهود الحكومة الماليزية وأجهزتها الأمنية، في تحرير مواطن فلسطيني اختطف من قبل عصابات الموساد الصهيوني في ماليزيا.

واعتبر الحركة في بيان للناطق باسمها فوزي برهوم، أن الموساد بخطوته تلك "انتهك سيادة الأراضي الماليزية، في محاولة منه للعبث بأمنها واستقرارها وسلامة ضيوفها الآمنين على أراضيها".

وأمام التغوّل الصهيوني في استهداف أمن وسيادة ماليزيا، طالب برهوم المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإدانة وتجريم هذه الممارسات الاحتلالية المُمنهجة للكيان الصهيوني، التي تنتهك سيادة الدول، وتعبث بأمن وسلامة أبناء شعبنا الفلسطيني.

كما حث المجتمع الدولي إلى العمل بكل مسؤولية لتقديم قادة الاحتلال أمام المحاكم الدولية، لمحاسبتهم على إجرامهم بحقّ شعبنا، داخل فلسطين وخارجها.

وكانت قناة الجزيرة كشفت عن تحرير السلطات الماليزية لمواطن فلسطيني ينحدر من قطاع غزة، ويقيم في الأراضي الماليزية، من أيدي عناصر يتبعون "للموساد" الإسرائيلي في كوالالمبور، في أواخر سبتمبر/أيلول الماضي.

المصدر / فلسطين أون لاين