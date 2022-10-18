حماد يلتقي وزير الشباب والرياضة اللبناني

التقى عضو المكتب السياسي ورئيس مكتب العمل الشبابي في حركة حماس د. فتحي حماد اليوم الثلاثاء مع وزير الشباب والرياضة اللبناني د. سعيد كلاس في مكتبه في بيروت.

وضم وفد الحركة رئيس دائرة العلاقات الوطنية في الخارج علي البركة، والناطق باسم حماس جهاد طه، ومسؤول العلاقات الشبابية في لبنان علي يونس، وعن الجانب اللبناني إلى جانب الوزير مدير عام وزارة الشباب والرياضة زياد خيامي.

وأكد حماد وفق ما نقل بيان للحركة، أنه لا مستقبل لفلسطين ولبنان إلا بدحر الكيان الصهيوني الذي يعيث بالمنطقة فسادًا ويسرق خيراتها.

واستعرض الوضع الفلسطيني بشكل عام، ومخيمات اللجوء ووضع الشباب فيها بشكل خاص، متمنيًا أن يكون هناك تعاون في احتضان أوسع للحالة الشبابية والرياضية، وتأهيل مراكز شبابية قادرة على تلبية احتياجاتهم بالتعاون مع جهات الاختصاص في لبنان.

بدوره أعرب الوزير اللبناني عن استعداده للتعاون مع أي نشاط شبابي أو رياضي متعلق بالشباب الفلسطيني.

وأكدّ أنّ الوزارة تستفيد من الطاقات المميّزة والكفاءات النوعية من الشباب الفلسطينيين.

وأبدى استعداده لزيارة مخيمات اللجوء في لبنان والوقوف على احتياجاتهم ودراسة المتطلبات الشبابية والرياضية، ومحاولة تطبيق الممكن منها والتعاون غير المحدود خدمة لهم.

المصدر / فلسطين أون لاين