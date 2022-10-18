نائل البرغوثي

أقدم أسير فلسطيني موجود في سجون الاحتلال الإسرائيلي يلقب بعميد الأسرى الفلسطينيين ويناديه الأسرى بأبو النور.

من مواليد23 أكتوبر 1957 عمره في عام 2022، 65 عاماً قضى منها 43 عاماً منها داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.

اعتقل في أول مرة في 18 ديسمبر في عام 1977 وحُكم عليه بالسجن لمدة 3 أشهر، ليعاد اعتقاله بعد 14 يوم من الإفراج عنه ويصدر حكم بحقه بالسجن المؤبد و18 عاماً.

اشتهر عن نائل في دخل السجن بأنه قارئ نهم وصاحب ثقافة واسعة وكبيرة، وكان قد تعلم اللغة العبرية والانجليزية داخل السجن وأصبح يتحدث بهما بطلاقة، ويعتبره الأسرى مرجعاً لهم لتذكيرهم بمحطات النضال الفلسطينية خاصة المتعلق بالانتفاضة الأولى وحتى اليوم.

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توفي والديه وهو معتقل في داخل سجون الاحتلال، والده في أكتوبر 2004 ووالدته بعدها بعام في أكتوبر2005 ولم يستطع وداعهم أو رؤيتهم.

تزوج من الأسيرة المحررة إيمان نافع بعد خروجه من الأسر في 18 نوفمبر 2011 والتحق بعدها في جامعة القدس المفتوحة لدارسة تخصص التاريخ ولكن الاحتلال الإسرائيلي أعاد اعتقاله في يونيو 2014 بعد خطاب ألقاه في جامعة بيرزيت وحكم عليه بالسجن لعامين ونصف ولكن الاحتلال قررا إعادة حكمه السابق بالمؤبد وذلك بعد 31 شهراً فقط على نيله الحرية.

وتعتبر زوجته هي الوحيدة التي تسمح إدارة سجون الاحتلال لها بزيارته، حيث قامت بمنع اخته حنان من زيارته بعد قيام ابن شقيقه صالح البرغوثي بتنفيذ عملية عوفرا وهي عملية اطلاق نار اسفرت عن مقتل مستوطن.

المصدر / فلسطين أون لاين