شهداء وحدة الظل

القائد باسم عيسى

عيسى المُكنى "أبو عماد" هو قائد لواء غزة في كتائب الشهيد عز الدين القسام، ويُعد المؤسس الحقيقي لوحدة "الظل القسامية" التي كانت مهمتها الحفاظ على الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط الذي كان أسيرًا لدى المقاومة حتى عام 2011، بعد الإفراج عن 1027 أسيرًا فلسطينيًا من سجون الاحتلال.

لُقب القائد عيسى بـ"التستري"، لمهارته في تفكيك وتصنيع السلاح، إذ كان ماهرًا كذلك في التخطيط لتنفيذ عمليات أسهمت في تفكيك أسطورة "الجيش الذي لا يقهر".

ولد في السادس والعشرين من شباط/ فبراير عام 1965، لعائلة فلسطينية لاجئة تعود أصولها إلى قرية حمامة المُهجَّرة قضاء غزة، وهو متزوج وله ثلاثة أولاد وأربع بنات، واستشهد في 12 مايو/ أيار 2021 في قصف إسرائيلي استهدف مكانًا تحصن به خلال معركة "سيف القدس".

الشهيد سامي الحمايدة

ولد القائد الميداني في كتائب القسام الشهيد "الحمايدة" يوم 18 من يناير عام 1975م لأسرة لاجئة تعود جذورها الأصلية لمدينة الرملة المحتلة، وسكنت في مخيم الشابورة في رفح جنوب قطاع غزة.

شارك "الحمايدة" وهو أحد عناصر "وحدة الظل"، في استهداف مستوطنات ومواقع الاحتلال العسكرية حول محافظة رفح بالصواريخ والهاون، إضافة لمشاركته في عدد من عمليات القنص وتفجير العبوات، وكان أحد أبطال وحدة مكافحة الإرهاب القسامية المتخصصة في حفر الأنفاق.

وفي يوم الجمعة 25/1/2008م ارتقى القائد شهيدًا بجريمة اغتيال نفذتها طائرات إسرائيلية.

الشهيد عبد الله لبد

ولد القائد الميداني الشهيد عبد الله لبد في عام 1968م في مخيم الشاطئ للاجئين غرب مدينة غزة، بعد أن هجر أهله من مدينة المجدل المحتلة في عام 1948م.

ومع بداية انتفاضة الأقصى انضم "لبد" إلى صفوف القسام، وبرز دوره في جهاز التصنيع وبرع في صناعة العبوات الناسفة والمواد المتفجرة.

استشهد القائد وهو أحد عناصر "وحدة الظل" برفقة شقيقه الشهيد إسماعيل لبد والشهيد محمد الداية 2 إبريل/ نيسان 2011 في قصف من طائرات الاستطلاع الإسرائيلية.

الشهيد خالد أبو بكرة

لجأ القائد الميداني الشهيد "أبو بكرة" للسكن في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، بعد أن هجر أهله من مدينة بئر السابع عام 1948.

شارك "أبو بكرة" في زرع العبوات على طول الخط الشرقي لمحافظة خان يونس، وحفر الأنفاق وزراعة العبوات "البراميل" داخلها، وكان من القادة الميدانيين في وحدة الظل.

استشهد أبو بكرة بعد اشتباك خاضوه مع قوة إسرائيلية داخل نفق للقسام في عملية "بوابة المجهول" يوم 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013.

الشهيد محمد رشيد داود

ولد القائد الميداني الشهيد "داود" عام 1987 في حي الأمل بمدينة خان يونس جنوب القطاع، وعمل في صفوف القسام في وحدة المدفعية وحفر الأنفاق، وزرع العبوات، إضافة إلى عمله السري في وحدة الظل.

داخل أحد أنفاق القسام استشهد داود بعد اشتباك خاضه مع قوة إسرائيلية يوم 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2013.

الشهيد عبد الرحمن المباشر

ولد القائد الميداني الشهيد "المباشر" في معسكر خان يونس جنوب قطاع غزة عام 1986، وارتقى إلى الله شهيدًا يوم 28 فبراير شباط 2015، في أثناء عمله في أحد الأنفاق.

نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام صورة للشهيد عبد الرحمن المباشر، يظهر فيها برفقة الجندي جلعاد شاليط الذي أسره القسام لمدة خمس سنوات يوم 30 فبراير/شباط 2015.

وأظهرت الصورة الجندي الأسير شاليط داخل أحد المنازل وهو يرتدي لباسًا مدنيًّا ويبتسم، ويبدو بصحة جيدة، ويسبقها كلمات "سمح القائد العام لكتائب القسام بالنشر"، "للحرية جنود مجهولون".