11 سببا وراء معاناتك من آلام الرقبة

تتضمن بعض أسباب ألم الرقبة الآتي:

◄ التوتر العضلي

◄ فرط التعظم الهيكلي المنتشر مجهول السبب

تعتبر آلام الرقبة مشكلة شائعة، وتؤثر في كثير من البالغين في مرحلة ما من حياتهم. ويمكن أن تشمل هذه الآلام الرقبة والكتفين فقط، أو قد تمتد إلى الذراع. ويمكن أن يكون هذا الألم خفيفًا، أو يكون شبيهًا بتلقي صدمة كهربائية في الذراع. وقد تساعد بعض الأعراض، مثل الخَدَر أو ضعف عضلات الذراع، على تحديد سبب آلام الرقبة.

◄ الألم العضلي التليفي

◄ التهاب السحايا

◄ أنواع الإجهاد العضلي

◄ الفُصال العظمي (مرض يُسبب تَقَوض المفاصل)

◄ وضعية الجسم السيئة

◄ التهاب المفاصل الروماتويدي

◄ النوم في أوضاع غريبة أو مع وسادات كثيرة جدًا أو قليلة جدًا

◄ صداع التوتر

◄ الرضوض نتيجة الحوادث أو الوقوع

متى تجب مراجعة الطبيب؟

عادةً ما تُشفى آلام الرقبة الناتجة عن توتر العضلات أو الإجهاد من تلقاء نفسها في غضون أيام قليلة. وتستجيب آلام الرقبة التي تستمر لأكثر من عدة أسابيع للتمارين الرياضية وتمارين الإطالة والعلاج الطبيعي والتدليك.

وفي بعض الأحيان، قد تحتاج إلى حُقَن الستيرويد أو حتى الخضوع لجراحة لتخفيف آلام الرقبة.

نصائح

للمساعدة على تخفيف الانزعاج، قدم خبراء مجموعة من نصائح الرعاية الذاتية الآتية:

1 - التعرض للبرودة أو الحرارة: عرِّض رقبتك للبرودة عن طريق وضع كمادات باردة أو ثلج ملفوف في منشفة لمدة تصل إلى 15 دقيقة عدة مرات في اليوم خلال أول 48 ساعة. وبعد ذلك، عرِّضها للحرارة. وجرِّب أن تأخذ حمَّامًا دافئًا أو استخدم وسادة تدفئة مع ضبطها على وضع منخفض.

2 - ممارسة تمارين الرقبة: شد عضلات رقبتك عن طريق لف رقبتك برفق من جانب إلى آخر ومن أعلى إلى أسفل. ويمكن أن يساعد التدليك الأشخاص المصابين بألم مزمن في الرقبة على تخفيف ألم العضلات المشدودة.

3 - الحفاظ على وضعية جسم صحية: تدرب على أن يتخذ جسمك وضعية صحية، خاصةً إذا كنت تجلس أمام الكمبيوتر طوال اليوم. وحافظ على ظهرك مسنودًا، وتأكد من أن شاشة الكمبيوتر في مستوى العينين. وعند استخدام الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية والشاشات الصغيرة الأخرى، اجعل رأسك مرتفعًا واحمل الجهاز بشكل مستقيم بدلًا من أن تحني رقبتك إلى أسفل للنظر إلى الجهاز.

المصدر / القبس