فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

خبر صادم يزيد متاعب الصداقة وغياب نجمه لفترة طويلة

هنية يهنئ رشيد بانتخابه رئيسًا للعراق

وقفة أمام محكمة بداية رام الله للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين

بث مباشر لـ حفل جوائز الكرة الذهبية لعام 2022

الاحتلال يخطر بإزالة 30 ألف شجرة حرجية جنوب شرق طوباس

في ذكرى وفاء الأحرار 1.. ماذا قالت "حماس" عن صفقة التبادل القادمة؟

اعتقالات واعتداءات للاحتلال في الضفة الغربية مع تشديد حصار نابلس

تفاصيل لقاء فتحي حماد بوزير الثقافة اللبناني

هنية يعزي أردوغان بضحايا انفجار منجم الفحم

هل يغيب ريشارليسون عن كأس العالم 2022؟

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

هنية يهنئ رشيد بانتخابه رئيسًا للعراق

17 أكتوبر 2022 . الساعة 20:56 بتوقيت القدس
...

بعث إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبد اللطيف رشيد بمناسبة نيله الثقة في مجلس النواب العراقي وانتخابه رئيسًا لجمهورية العراق الشقيقة.

وقال رئيس الحركة: "إننا في حركة حماس إذ نهنئكم بتولي هذه المسؤولية لنعبر لكم عن ثقتنا بنجاحكم في قيادة العراق وقضيته العادلة، ودعم صمود الشعب العراقي الشقيق نحو مزيد من التنمية والأمن والتقدم والازدهار"، داعيًا الله لفخامة الرئيس بالنجاح في أداء مهمته خدمةً للعراق ورفعة مكانته في المجالات كافة.

وأضاف "إنها لمناسبة طيبة أن نعبر لكم عن عميق تقديرنا لدور العراق المشرف في الوقوف مع فلسطين وقضيته العادلة، ودعم صمود الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة"، معربًا عن تطلعاته الدائمة إلى مواصلة وتعزيز هذه المواقف بما يخدم مصلحة العراق وفلسطين.

وعبّر عن اعتزازه بعميق أواصر الأخوة التي تجمع الشعبين العراقي والفلسطيني، سائلًا المولى عز وجل للرئيس دوام الحفظ والتوفيق، وللعراق دوام الأمن والاستقرار والازدهار.

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#فلسطين #العراق

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة