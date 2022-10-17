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تفاصيل لقاء فتحي حماد بوزير الثقافة اللبناني

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بالصور تفاصيل لقاء فتحي حماد بوزير الثقافة اللبناني

17 أكتوبر 2022 . الساعة 18:23 بتوقيت القدس
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التقى عضو المكتب السياسي لحركة حماس فتحي حماد مع معالي وزير الثقافة اللبناني القاضي محمد المرتضى خلال زيارة لوزارة الثقافة اللبنانية، مستعرضا معاناة أبناء شعبنا الفلسطيني في مخيمات اللجوء، وضرورة دعمهم وإسنادهم والتخفيف من معاناتهم التي استمرت أكثر من 70 عامًا. 

ورافق حماد في الزيارة رئيس دائرة العلاقات الوطنية في الحركة بالخارج علي بركة، والناطق باسم الحركة جهاد طه.

وقال حماد خلال اللقاء إنّ هذه الزيارة تأتي في إطار فتح آفاق للتعاون المشترك لنشر وتعزيز ثقافة المقاومة في ظل حمّى التطبيع وآثارها المدمّرة على القضية الفلسطينية بشكل خاص والوطن العربي والإسلامي بشكل عام.

من جانبه شدد الوزير المرتضى على أنّ القضية الفلسطينية هي قضية كل حر، وأنّ الكيان الصهيوني وُجد في المنطقة لبث الفرقة وزرع الفتنة بين شعوبنا العربية والإسلامية، بالإضافة إلى محاولته نشر ثقافة الإحباط والتجهيل، مبينا أنّ العزيمة والإصرار الفلسطيني واللبناني سيهدم هذه المحاولات.

 وأكد المرتضى ضرورة العمل المشترك لنشر الوعي وثقافة المقاومة ومحاربة الدعاية الصهيونية.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #لبنان #فتحي حماد

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