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هنية يعزي أردوغان بضحايا انفجار منجم الفحم

17 أكتوبر 2022 . الساعة 18:00 بتوقيت القدس
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بعث إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس برقية تعزية إلى فخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بضحايا انفجار منجم للفحم بمنطقة بارتين شمالي البلاد.

وأعرب رئيس الحركة عن خالص تعازيه الحارة لرئيس الجمهورية التركية ولعموم الشعب التركي بالحادثة الأليمة، قائلًا "إننا في حركة حماس، إذ نتقدم لفخامتكم بالتعزية والمواساة، لنرفع من خلالكم إلى أسر الضحايا والجرحى والمصابين، وإلى الشعب التركي عامة أصدق مشاعر التعزية والمواساة".

وأكد رئيس الحركة وقوف حركة حماس والشعب الفلسطيني إلى جانب الرئيس والشعب التركي الأصيل، داعيًا الله عز وجل أن يسلّم الجمهورية التركية وأهلها من كل سوء ومكروه، وأن يربط على قلوب أسر الضحايا والمصابين.

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#تركيا #إسماعيل هنية #منجم الفحم

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