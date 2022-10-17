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"قاسم": جريمة حصار نابلس تكشف فشل منظومة أمن الاحتلال

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"قاسم": جريمة حصار نابلس تكشف فشل منظومة أمن الاحتلال

17 أكتوبر 2022 . الساعة 16:13 بتوقيت القدس
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قال الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم، إن جريمة حصار نابلس تعبيرٌ عن فشل منظومة أمن الاحتلال الإسرائيلي في مواجهة انتفاضة شعبنا المتصاعدة في الضفة الغربية.

وأكد في تصريح صحفي أنَّ استمرار الإغلاق والحصار وسياسة العقاب الجماعي التي يفرضها الاحتلال على مدينة نابلس، لليوم السادس على التوالي، ما هو إلاّ تعبيرٌ عن حالة العجز والفشل التي تعيشها المنظومة الأمنية للاحتلال، في مواجهة مقاومة وانتفاضة أبناء شعبنا المتصاعدة في عموم الضفة المحتلة.

وقال قاسم: "إنَّنا إذ نشدّ على أيادي أهلنا ومقاومينا الأبطال في نابلس وجنين وشعفاط وعموم الضفة الغربية، وهم يسطّرون أروع الملاحم والبطولات في وجه احتلال متغطرس لا يعرف إلاّ لغة القوَّة، فإنّنا نجدّد التأكيد على أنَّ كل جرائم الاحتلال من حصار وقمع واقتحامات وقتل؛ لن ترهب جماهير شعبنا في مواصلة مقاومته، ولن تفلح في كسر إرادته وسعيه نحو حماية أرضه ومقدساته، وانتزاع حرّيته واستقلاله".

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #نابلس #حازم قاسم #الضفة الغربية

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