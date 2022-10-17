فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

إحصائية: 5300 حالة اعتقال (إسرائيلي) لفلسطينيين منذ بداية العام

"حنيني" يعزي بوفاة والدة الشهيد القسامي القائد يوسف السركجي

"حنيني" يعزي بوفاة والدة الشهيد القسامي القائد يوسف السركجي

وزارة الأسرى: تلاعب الاحتلال بمواعيد الزيارات انتهاك للقانون الدولي والإنساني

وقفة لأهالي المعتقلين السياسيين للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم

مواقع التواصل.. ساحة حرب داعمة للميدان يخشى الاحتلال "تحريضها"

قوات الاحتلال تعتدي على المرابطات في المسجد الأقصى

الاحتلال يحرق محاصيل المزارعين شرق غزة

اضراب شامل يعمّ مدارس بيت لحم وجزئي بمدارس الضفة

المصري: من صنع صفقة وفاء الأحرار قادر على صُنع مثلها

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

إحصائية: 5300 حالة اعتقال (إسرائيلي) لفلسطينيين منذ بداية العام

17 أكتوبر 2022 . الساعة 13:14 بتوقيت القدس
...
جنود الاحتلال يعتقلون فلسطينياً (أرشيف)

أكد نادي الأسير الفلسطيني، أنّ  نحو 5300 حالة اعتقال نفّذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، بحقّ المواطنين الفلسطينيين منذ مطلع العام الجاري 2022.

وقال النادي في بيان صحفي، اليوم الإثنين، إنّ من بين حالات الاعتقال 111 امرأة، و620 طفلًا، و1610 اعتقالات إدارية، موضحًا أنّ أعلى نسبة اعتقالات سُجّلت في شهر نيسان/ أبريل الماضي؛ بنحو 1228 حالة اعتقال. 

وأشار إلى أنّ قوات الاحتلال تتعمد إحداث أكبر قدر من عمليات التخريب داخل منازل المعتقلين وعائلاتهم، مخلفة خسائر مادية كبيرة.

وبيّن أنّ عمليات الاعتقال الإداري شكّلت من حيث المعطيات الراهنة الأخطر مقارنة مع السنوات القليلة الماضية، وكانت أعلى نسبة في أوامر الاعتقال الإداري خلال شهر آب/ أغسطس 2022، حيث بلغت 272 أمرًا، ووصل عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال، حتى نهاية أيلول إلى نحو 800 معتقل.

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#إحصائية #نادي الأسير #اعتقال إسرائيلي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة