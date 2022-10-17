إحصائية: 5300 حالة اعتقال (إسرائيلي) لفلسطينيين منذ بداية العام

أكد نادي الأسير الفلسطيني، أنّ نحو 5300 حالة اعتقال نفّذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، بحقّ المواطنين الفلسطينيين منذ مطلع العام الجاري 2022.

وقال النادي في بيان صحفي، اليوم الإثنين، إنّ من بين حالات الاعتقال 111 امرأة، و620 طفلًا، و1610 اعتقالات إدارية، موضحًا أنّ أعلى نسبة اعتقالات سُجّلت في شهر نيسان/ أبريل الماضي؛ بنحو 1228 حالة اعتقال.

وأشار إلى أنّ قوات الاحتلال تتعمد إحداث أكبر قدر من عمليات التخريب داخل منازل المعتقلين وعائلاتهم، مخلفة خسائر مادية كبيرة.

وبيّن أنّ عمليات الاعتقال الإداري شكّلت من حيث المعطيات الراهنة الأخطر مقارنة مع السنوات القليلة الماضية، وكانت أعلى نسبة في أوامر الاعتقال الإداري خلال شهر آب/ أغسطس 2022، حيث بلغت 272 أمرًا، ووصل عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال، حتى نهاية أيلول إلى نحو 800 معتقل.

المصدر / فلسطين أون لاين