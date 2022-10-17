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أسير من جنين يدخل عامه الـ18 في سجون الاحتلال

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أسير من جنين يدخل عامه الـ18 في سجون الاحتلال

17 أكتوبر 2022 . الساعة 09:56 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

دخل الأسير محمد أحمد ابراهيم تركمان من بلدة يعبد جنوب جنين بالضفة الغربية، اليوم الإثنين، عامه الـ18 في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، بأن الأسير تركمان معتقل منذ عام 2005، ومحكوم بالسجن مدى الحياة، وأن والديه توفيا وهو في الأسر وحرم من وداعهما، وله شقيق شهيد.

ويبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو (4550) أسير، منهم (32) أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال والقاصرين في سجون الاحتلال نحو (170) طفلاً، وعدد المعتقلين الإداريين إلى نحو (500) معتقلاً، فيما وصل عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى (226) شهيدًا.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#أسرى #سجون الاحتلال #أسير

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