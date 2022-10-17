الاحتلال يعتقل 3 مواطنين غرب بيت لحم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، ثلاثة مواطنين من بلدة حوسان غرب بيت لحم بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أوقفت مركبة بمنطقة الشرفة في "حوسان"، كان بداخلها الشبان الثلاثة؛ خليل رأفت حمامرة، وحسن علي حسن حمامرة، وطارق مراد محمود حمامرة، واعتقلتهم.

ومن الجدير ذكره، أن قوات الاحتلال تقوم بحملات دهم وتفتيش يومي لمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين ينتج عنها تخريب ممتلكات وسرقة أموال، واعتقال العشرات ما يرفع عدد الأسرى لا سيما الإداريين منهم داخل سجون الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين