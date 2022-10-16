أسطورة مانشستر يونايتد يرتدي قميص بألوان علم فلسطين

شارك نجم المنتخب الفرنسي السابق لكرة القدم، إيرك كانتونا، في حملة لدعم نادي "عايدة سلتيك" الفلسطيني الذي تأسس عام 2019، في مخيم عايدة للاجئين، حيث أطلق حملة لدعم النادي الفلسطيني.

ونشر النجم السابق لنادي مانشستر يونايتد، على حسابه في إنستغرام، صوره له مرتديا قميصا عليه علم فلسطين وشعار نادي عايدة سلتيك الخاص بمخيم عايدة للاجئين في بيت لحم، إلى جانب جزء من قميص نادي سلتيك الأسكتلندي.

ووجه كانتونا دعوة إلى جميع متابعيه، بشراء القميص الذي أنتج بالتنسيق بين نادي عايدة سلتيك وعدد من المنظمات الخيرية الداعمة للاجئين.

وأشار أسطورة مانشستر يونايتد السابق إلى أن جميع عائدات بيع القمصان ستذهب لشراء معدات وملابس رياضية للفريق الذي يُمثل مخيم عايدة للاجئين في كرة القدم.

المصدر / وكالات