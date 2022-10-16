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بالصور تشييع جثمان الشهيد مجاهد داوود وسط هتافات مطالبةً بالثأر

16 أكتوبر 2022 . الساعة 15:45 بتوقيت القدس
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جانب من تشييع جثمان الشهيد مجاهد داوود في قرية حارس بسلفيت

شيعت جماهير محافظة سلفيت ظهر اليوم الأحد جثمان الشهيد مجاهد داوود (30 عاماً)، إلى مثواه الأخير في مقبرة قرية حارس غرب المحافظة.

 وانطلق موكب التشييع من مستشفى سلفيت الحكومي إلى منزل الشهيد في قرية حارس لإلقاء نظرة الوداع عليه من عائلته وزوجته وأطفاله الأربعة.

 ونقل جثمان الشهيد إلى مسجد سلفيت الكبير، حيث أديت عليه الصلاة قبل أن يوارى الثرى في مقبرة القرية

وحمل المشيعون جثمان الشهيد، وجابوا به شوارع القرية، مرددين الهتافات المطالبة بالثأر من الاحتلال وتفعيل المقاومة المسلحة.

يذكر أن الشهيد داوود متزوج ولديه أربعة أطفال أكبرهم لا يتجاوز سبع سنوات، كما أن زوجته حامل.

يشار إلى أن الشاب مجاهد استشهد فجر اليوم متأثراً بجروح حرجة أصيب بها، أمس السبت، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، في قراوة بني حسان، غرب سلفيت.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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#سلفيت #الشهيد مجاهد داوود

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