بلدية خان يونس تُناقش خطة العمل خلال موسم الأمطار

عقدت لجنة طوارئ الشتاء في بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة اجتماعًا تقييميًا لمناقشة خطة العمل الجاري تنفيذها بهدف تعزيز جهودها الميدانية لتجاوز المخاطر الوشيكة والتي قد تحدث من جرّاء هطول مياه الأمطار خلال الموسم الحالي.

وذكر رئيس لجنة طوارئ الشتاء بالبلدية م. ياسر شعت أن الاجتماع يُشارك فيه ممثلي عن الدوائر ذات العلاقة بتقديم الخدمة المباشرة للمواطنين وكذلك رؤساء الأقسام والفرق المختصة لبحث الاستعدادات الخاصة بإدارة ملف الطوارئ، وتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة والمتوفرة لتأمين توصيل خدمات البلدية لكافة السكان.

وأوضح م. شعت أن البلدية تؤكد حرصها الكبير على سلامة الجمهور وحماية ممتلكاتهم وتوفير عوامل ومقومات السلامة لجميع الحالات الطارئة، مبيناً أن اللجنة مزودة بالأدوات اللازمة وستعمل على مدار الساعة من أجل تقديم الخدمات المطلوبة لجميع السكان.

ومن جانبهم أوضحت الفرق العاملة في الميدان أنها قد شرعت فعليًا في أعمال تنظيف مصافي مياه الأمطار المنتشرة في شوارع المدينة ومحطات الضخ وبرك تجميع مياه الأمطار الفرعية وكذلك أعمال تسوية في الأودية بهدف تجهيزها لاستيعاب كميات الأمطار المتوقعة هطولها، بالإضافة إلى إجراء بعض التحسينات على مسالك نقاط تجميع مياه الأمطار في بعض البؤر الساخنة والمناطق المنخفضة.

ودعت البلدية جميع المواطنين إلى ضرورة أخذ التدابير والاحتياطات اللازمة لحماية ممتلكاتهم، والتواصل على أرقام الطوارئ (115) من الهاتف الثابت.

المصدر / فلسطين أون لاين